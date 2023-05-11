Внаслідок ракетної атаки зруйновано приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі. Також є постраждалі.

Армія РФ у четвер, 11 квітня, завдала ракетного удару по місту Слов'янськ: на місцях прильоту вирує пожежа.

Подробиці розповів мер міста Вадим Лях. За його даними, ворог завдав значних руйнувань ракетами С-300. Внаслідок атаки постраждали приватні будинки, 2 багатоповерхівки та автомобілі.

Також окупанти повністю знищили приватний будинок місцевої мешканки. Вона отримала поранення.

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Згодом служба ДСНС уточнила, що жінка померла в лікарні.

Армія РФ завдала нищівного удару по Слов'янську 14 квітня

Нагадаємо, що 14 квітня російські загарбники під час масованого ракетного удару по Україні вдарили по житловим будинкам у місті Слов'янськ. Тоді ракети С-300 окупанти запустили по трьох багатоповерхівках та вбили 15 людей.

Українці досі не можуть оговтатися від цієї трагедії. Зокрема, убита горем Анастасія втратила під завалами найрідніших - сина та чоловіка. Подробиці її історії з'ясували журналісти.

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