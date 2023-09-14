Зрадник збирав і передавав ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ у прифронтовій Донеччині.

Затримали інформатора спецслужб РФ, який збирав розвіддані про місця базування українських захисників у районі Слов'янська для коригування ворожих ударів.

Як повідомили у Офісі генерального прокурора, ним виявився мешканець Слов'янська, який у середині червня 2022 року налагодив контакт із військовослужбовцем окремого мотострілецького полку 1-го Армійського корпусу так званої народної міліції "ДНР". Встановлено, що метою їх спілкування було інформування окупантів про місця постійної та тимчасової дислокації підрозділів Збройних Сил України.

За даними слідства, підозрюваний через Telegram надсилав військовому квазіреспубліки чисельні голосові повідомлення про розміщення українських захисників у своєму місті та на його околицях. Він розповідав про воєнні об'єкти, деталізував місцезнаходження казарм і укріплених районів.

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"Намагаючись бути максимально корисним для представників ворожої армії, чоловік детально описував їм місця зосередження військової техніки та складів з бойовими припасами ЗСУ, додаючи назви вулиць і конкретних будівель", - зауважили у прокуратурі.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними Служби безпеки України, затримали зловмисника за місцем його проживання. Під час обшуку у нього виявлено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь країни-агресора.

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Виявлення агентів РФ в Україні

Українська контррозвідка активно виявляє агентів РФ, які допомагають ворогу здійснювати атаки. У тому числі вчора стало відомо, що контррозвідка викрила агента ФСБ, який, відбуваючи покарання у виправній колонії Львівщини, сприяв у підготовці повітряної атаки РФ на військову та критичну інфраструктуру області.

Для збору інформації в'язень хотів залучити своїх близьких родичів і знайомих "на волі". Усю отриману від них розвідінформацію російський агент мав передавати своєму "куратору" з ФСБ. За кожне виконане завдання ворожа спецслужба "гарантувала" від 1 до 5 тисяч доларів США.

Раніше, на початку вересня стало відомо про затримання учасника агентурної мережі ФСБ, яка на 9 травня цього року готувала замах на командування Сил оборони у Запорізькій області. Перед цим затримали двох організаторів цієї ворожої групи. Згодом було викрито їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки ховав зброю та боєприпаси.

Також цього місяця по "гарячих слідах" затримано росіянку, яка коригувала ворожі удари по Сумах 7 вересня. За даними СБУ, ця жінка - громадянка Росії і має посвідку на проживання в Україні, тривалий час мешкала у Сумах. Після початку повномасштабного вторгнення Росії жінка почала дистанційно співпрацювати з головним управлінням генштабу ЗС країни-агресора (відомого як ГРУ). За вказівкою воєнної розвідки РФ вона збирала інформацію про міські об’єкти, які вважала місцями можливого перебування українських захисників.

Загалом від початку повномасштабної війни СБУ викрила понад 2000 зрадників і більше 300 кадрових агентів російських спецслужб.

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