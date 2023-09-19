Жінка здавала ворогу позиції українських захисників та наводила по них російські удари.

У Слов’янську контррозвідка Служби безпеки України затримала чергову ворожу коригувальницю. Вона намагалася виявити у місті локації Сил оборони України та навести по них російські удари, повідомили в СБУ.

За даними правоохоронців, найбільше ворога цікавили маршрути переміщення артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню, які задіяні у контрнаступі під Бахмутом.

Для відслідковування переміщення українських військ, жінка облаштувала у власній квартирі своєрідний "спостережний пункт". Отриману інформацію вона передавала на один з прокремлівських Телеграм-каналів, який адмініструють представники російських спецслужб.

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Наразі слідчі повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). За цією статтею ворожій поплічниці загрожує до 8 років тюрми.

Водночас, у Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що 57-річна мешканка Слов’янська навмисно додалася до проросійського чату в Телеграмі, щоб поширювати там інформацію про місця розташування підрозділів української армії.

За даними прокурорів, у травні-червні цього року жінка у текстових повідомленнях підтверджувала місця російських обстрілів. Також вона викривала вогневі позиції ЗСУ, зокрема розрахунки РСЗВ у м. Слов’янську та його околицях, чим стримувала наступальні дії українських захисників.

Затримання зрадників у Слов’янську

Нещодавно у Слов’янську правоохоронці затримали місцевого мешканця, який виявився інформатором російських спецслужб. За вказівками з РФ він збирав розвіддані про місця базування українських захисників для коригування ворожих ударів.

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