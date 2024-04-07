За даними Центру національного спротиву, такий форум відбудеться у Москві в травні.

Російські окупанти планують звозити дітей з тимчасово окупованих територій України на пропагандистський форум, який відбудеться у Москві. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що форум називається "Зберігачі історії" та "присвячений виправдовуванню нацистської політики Кремля".

"Збіговисько запланували на травень, й відповідальними за його проведення буде кремлівський "рух перших". Кожен регіон отримав кількісний план учасників масовки. Колаборанти на ТОТ наразі формують списки підлітків, яких автобусами звозитимуть до Москви", - зазначили у повідомленні.

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Також у центрі повідомляли, що окупаційна влада РФ не може налагодити роботу дитячих садків на ТОТ, адже там вони не працюють повноцінно через небажання місцевих жителів та загальний відтік населення. Тому на окупованій території вони працюють або обмежену кількість днів, або півдня, або взагалі не функціонують.

"Більшість приміщень дитсадків ворог використовує для розміщення свого особового складу. Таким чином ціла галузь дошкільної освіти фактично паралізована. Гауляйтери через низький фаховий рівень не можуть налагодити життя в регіоні і єдиним варіантом не повернення життєдіяльності є неодмінна деокупація", - запевнили у дописі Спротиву.

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Також раніше у центрі повідомляли, що Росія на окупованих територіях вербує українців для війни в Африці. Йдеться про чоловіків віком від 22 до 50 років.

"Їм обіцяють зарплати у 240 тисяч рублів при умові підписання контракту на півроку. У Африці бранцям доведеться, окрім того, що воювати, ще й займатися видобутком корисних копалин", - зазначили тоді у Спротиві.

Крім того, нещодавно російські окупанти на ТОТ Херсонщини відкрили перший "поліцейський клас" у місцевій школі населеного пункту Сиваське. Пропагандисти РФ розповідали, що профільний клас "Правохоронна діяльність МВС" на території окупованої Херсонської області є єдиним.

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