Такий клас було створено у Сиваській школі, яка знаходиться у Новотроїцькому районі Херсонщини.

Російські загарбники на тимчасово окупованій території Херсонської області відкрили перший "поліцейський клас" у місцевій школі населеного пункту Сиваське. Про це повідомили проросійські Telegram-канали.

Такий клас відкрили за допомогою колег із Красноярського краю, що в Росії. У пропагандистському повідомленні йдеться про те, що профільний клас "Правохоронна діяльність МВС" на території окупованої Херсонщини є єдиним.

"В урочистій обстановці офіцери вручили 14 учням Сиваської школи посвідчення, які відтепер вказуватимуть на їхню приналежність до правоохоронних органів", - зазначають у дописі.

Водночас в українському виданні "ІРС-Південь" прокоментували таку новину та наголосили, що Росія намагається виховати з дітей "вірних прибічників свого тоталітарного режиму".

"З цією метою окупанти вводять у школах лівобережжя Херсонщини класи, в яких змалечку готуватимуть школярів до роботи у силових структурах РФ, називаючи це "патріотичним вихованням"", - йдеться у повідомленні.

Як працює російська пропаганда

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти застосовують тактику "пропаганди страху", щоб залякати українців, через що і поширюють чутки про нові наступи та погрожують масштабними обстрілами.

"Росія здійснює так звану "пропаганду страху". Постійно чутки про наступ з півночі, постійні чутки про 350 тисяч військових, які підуть на Харків, заяви Соловйова про обстріл Києва, Харкова - це стратегія налякати, в тому числі, українців", - пояснив він.

Як писав УНІАН, Росія активно "мілітаризує" вкрадених дітей з України та готує їх до війни. За словами адвокаційної менеджерки кампанії Where Are Our People? Христини Шкудор, Росія не планує повертати українських дітей та нівелює міжнародне законодавство.

"Україна зможе повернути всіх депортованих Росією українців - як дорослих, так і дітей, лише за однієї умови: якщо виграє війну на полі бою. Оскільки поки нема бажаної перемоги, ми шукаємо інші методи. Ми прекрасно розуміємо, що Росія піддає депортації всіх дітей – від новонароджених до 16-18 років, і якщо діти в 11+ вже знають, хто вони, то діти новонароджені й до 10 років - їм можна "промити" мізки і розказати, що вони повинні про себе думати", - наголосила Шкудор.

