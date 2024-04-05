В Африці українським бранцям доведеться воювати та видобувати корисні копалини.

Злочинці російської приватної військової кампанії "Вагнер" розпочали масштабне вербування українців на тимчасово окупованих територіях України для війни в Африці. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій задля навчання, координації й масштабування рухів спротиву окупації України.

Зокрема, йдеться про чоловіків віком від 22 до 50 років.

"Їм обіцяють зарплати у 240 тисяч рублів при умові підписання контракту на півроку. У Африці бранцям доведеться, окрім того, що воювати, ще й займатися видобутком корисних копалин", - сказано у повідомленні.

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Також нагадується, що "вагнерівці" засвітилися в Африці ще у 2017 році. Аргументують свою присутність там "щирим" бажанням боротися з американськими впливами на континенті. Зрештою нічого нового придумати їм не під силу.

Діяльність ПВК "Вагнер": останні новини

Як повідомляв УНІАН, ПВК "Вагнер" розпочала перше після загибелі Євгена Пригожина масштабне вербування найманців в Африку. З лютого цього року офіційний телеграм-канал ПВК опублікував близько 20 повідомлень про старт набору. Раніше набір найманців для роботи в Африці було припинено в березні 2023 року через формування груп для участі у війні з Україною.

Також військовослужбовець Дмитро Курилович розповів про сутички з "вагнерівцями" на лінії фронту. За його словами, вони добре вміють воювати та мають якісне екіпірування.

"Це сильні супротивники, зокрема, не просто "вагнери", з якими ми стикалися, "Вагнер" - це означення, у них є декілька штурмових груп, це "Шторм-z", ще якісь, ми переважно стикалися з "Лігою", це штурмовий загін саме спочатку, людей, "вагнерів", які брали участь у багатьох війнах, і це люди, які навчені саме воювати", - зазначив військовий.

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