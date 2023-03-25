За відмову від російського паспорта людям на окупованій території погрожують "ямою".

Російські загарбники продовжують примусову паспортизацію на окупованих територіях. Аби змусити українців брати російський паспорт, людям погрожують фізичною розправою та катують тих, хто не бажає виконувати накази окупантів.

"Місцеве населення тимчасово окупованих територій продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Темпи видачі російських паспортів занадто низькі й окупаційні адміністрації отримують системні догани від кремлівських кураторів. Відтак, в населених пунктах на тимчасово окупованих районах Херсонщині росіяни знущаються з цивільного населення", – повідомляють в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що за відмову від російського паспорта людям на окупованій території погрожують "ямою". Росіяни неодноразово проводили показові покарання, чоловікам одягали мішок та кидали в окопи.

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"Також для тиску на людей росіяни використовують катівню в Генічеську, де знущаються з місцевого населення. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади. Таким чином терористи змушують населення отримати паспорт, аби уникнути розправи. Попри це, мешканці продовжують чинити спротив та відмовляються від російського папірця", – наголосили в Центрі.

Паспортизація на окупованих територіях

Росіяни примушують людей на тимчасово окупованих територіях України брати російські паспорти. За даними Генштабу, на Херсонщині для посилення темпів паспортизації окупанти погрожують припинити виплати пенсій.

На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни затримують місцевих жителів, які не взяли російські паспорти. Також загарбники тиснуть на людей психологічно, аби примусити отримати паспорт країни-агресорки.

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