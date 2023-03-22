На Луганщині окупанти силою розігнали збори невдоволених.

Примусова паспортизація на тимчасово окупованих Росією територіях України триває. На Луганщині окупанти силою розігнали збори невдоволених викладачів, а на Херсонщині погрожують припинити виплати пенсій, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України

"Російська злочинна влада продовжує заходи з примусової паспортизації населення тимчасово окупованих та зайнятих територій України", - наголосили у Генштабі.

Так, в населених пунктах Херсонської області російська окупаційна "влада" погрожує місцевим жителям з квітня припинити виплачувати пенсію в разі відсутності російського паспорта.

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Водночас, у Старобільському фаховому коледжі Луганського національного аграрного університету проводились збори викладачів, які висловлювали невдоволення щодо примусової паспортизації педагогічного складу, через вказівку окупаційного так званого "керівництва" навчального закладу до 1 червня усім працівникам коледжу отримати паспорт РФ.

"Викладачам не дають можливості звільнитися за власним бажанням. Окупантами було вжито заходів щодо силового розгону та припинення зборів", - сказано у зведенні.

Примусова паспортизація на окупованих територіях - що відбувається

Російські загарбники продовжують примушувати населення окупованих територій України брати російський паспорт, вигадуючи нові способи тиснути на наших громадян.

З початку поточного місяця набув чинності окупантський "закон", згідно з яким тепер соціальні виплати та пенсії отримуватимуть тільки власники громадянства країни-агресора.

У Мелітополі (окупована частина Запорізької області) російська "влада" також заборонила будь-які виплати та розрахунки тим, у кого немає облікової картки платника податків Росії.

Крім цього, ворог проводить перевірку населення на наявність російського паспорта.

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