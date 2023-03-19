В тимчасово окупованому селі Азовське Запорізької області російські загарбники посили контррозвідувальний режим і перевіряють місцеве населення на наявність російського паспорта.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 18:00. Люди, які не мають паспорта РФ, вимушені миритися з додатковими перевірками, які супроводжуються затриманням.
"Російські окупанти продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення з метою примусу до отримання громадянства Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Війна в Україні - примусова паспортизація
Як повідомляв УНІАН, раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни посилюють примусову паспортизацію населення, і до осені планують, щоб 80% мешканців на тимчасово окупованих територіях були з паспортами РФ.
Раніше стало відомо, що на окупованій частині Запорізької області загарбники відмовляються виплачувати зарплати українцям без російського паспорта. Окупанти також змушують людей здійснювати розрахунки виключно через картки російських банків.