Окупанти просунулись на Донбасі та Курщині: DeepState розкрив деталі

Крім того, у росіян є просування поблизу одного з населених пунктів Курської області.

Російські окупанти продовжують просуватися на фронті. Загарбники мають підтверджений успіх поблизу низки населених пунктів.

Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну ситуацію на фронті, російські окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів. Зокрема, ворог просунувся біля Нового Комара (Донецька область), Берестового (Харківська область), Погребків (Курська область) та в Кураховому (Донецька область).

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв The Economist, Росія готується до "сміливого" наступу на Запоріжжя. Однак тоді полковник Олексій Хільченков коментарі виданню зазначав, що Росія "зайнята в іншому місці" і не буде наступати на сам обласний центр.

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На думку керівника Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, заяви про наступ на Запоріжжя робляться, швидше, для нагнітання ситуації. Він зазначив, що російські окупанти стикаються зі складнощами на Запорізькому напрямку, і наступ на обласний центр малоймовірний.

Раніше видання The Economist писало, що Росія готується до "сміливого" наступу на Запоріжжя. Однак тоді полковник Олексій Хільченков коментарі виданню зазначав, що Росія "зайнята в іншому місці" і не буде наступати на сам обласний центр.

На думку керівника Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, заяви про наступ на Запоріжжя робляться, швидше, для нагнітання ситуації. Він зазначив, що російські окупанти стикаються зі складнощами на Запорізькому напрямку, і наступ на обласний центр малоймовірний.

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