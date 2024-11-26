Ворог має можливість перекидати свої війська між Росією та Кримом, але маршрут – під ударами ЗСУ.

Заяви про наступ на Запоріжжя робляться, скоріш, для нагнітання ситуації. За словами керівника Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, російські окупанти стикаються зі складнощами на Запорізькому напрямку, але наступ на обласний центр малоймовірний.

В інтерв'ю Громадському радіо він зазначив, що у ворога відсутні ресурси для повномасштабного наступу, хоча тактичне захоплення кількох сіл вони можуть використати для створення панічних настроїв у суспільстві.

Як приклад нагнітання ситуації, Тимочко нагадав про події на Вовчанському напрямку.

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"Коли росіяни на Вовчанському напрямку просунулися на 3-5 кілометрів, то інформаційний ґвалт у нас був такий, що складалося враження, ніби російські війська вже на Збручі й перейшли Дніпро", — сказав він.

Військовий також описав труднощі, які окупанти відчувають у Запорізькій області, частину якої контролюють. Зокрема, росіяни мають можливість транспортувати свої війська між Росією та Кримом суходолом, але через вузькість цієї зони вона перебуває під постійними ударами далекобійної артилерії, дронів та ракет ЗСУ. За словами Тимочка, ударів зазнають не лише об'єкти на цій території, але й сам півострів. Тому, всупереч заявам критиків, що Сили оборони начебто нехтують цим напрямком, зараз там тривають переважно дистанційні бої.

"Під вогневий удар там потрапляють багато російських об’єктів, а також Крим. Щоб критики не казали, що в нас усе погано і ми цей напрямок виділили з уваги. Наразі там відбуваються більше дистанційні бої", — наголосив він.

Ще однією проблемою для росіян є Роботинський виступ, створений ЗСУ внаслідок прориву в російські оборонні позиції на "лінії Суровікіна". Через такі проблеми та відсутність успіхів на інших напрямках, на думку Тимочка, росіяни намагаються знайти слабкі місця, щоб розхитати ситуацію.

"Мені це нагадує, як три місяці тому росіяни, після наступу на північ Харківщини, розхитували тему про те, що вони будуть масовано наступати на Сумщину. Щоправда, все закінчилось діаметрально протилежно, коли ЗСУ зайшли на Курщину", — сказав Тимочко.

Водночас, за його словами, росіяни дійсно проявляють активність на Запорізькому напрямку, включаючи переміщення військ. Він додав, що якщо обговорювати цей напрямок як потенційно небезпечний, це означає, що розвідка й командування вживають превентивних заходів і готують відповідні ресурси.

"Хтось собі уявляє, що якщо проводиться підготовка, то вона супроводжується рухом колон танків і солдатів, які мають рухатися на Запорізький напрямок. А якщо їх немає, то значить всюди "зрада", і ніхто нічого не робить", — наголосив військовий.

Війна в Україні - обстановка на Запоріжжі

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку РФ тримає 90-тисячне угруповання "Днепр". Воно має сталу та безперебійну логістику, зокрема й завдяки залізниці вздовж північного узбережжя Азовського моря. За словами полковника ЗСУ, речника Генштабу ЗСУ (2014-2017) Владислава Селезньова, на цій ділянці фронту окупанти шукають слабкі місця в обороні української армії. Хоча ворог проводить наступальні дії тактичного рівня, ці тенденції досить загрозливі.

Днями The Economist написав, що Росія готується до "сміливого" наступу на Запоріжжя, яке розташоване всього за 30 кілометрів від фронту. Україна цього разу не ризикує і зводить нові укріплення біля Запоріжжя.

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