За словами Світана, росіяни втрачають дуже багато особового складу та техніки.

Контрнаступ російських військ у Курській області провалюється, при цьому Збройні сили України взяли десятки росіян в полон, а також ліквідували багато живої сили та техніки ворога. Про це у коментарі 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, на цьому напрямку задача ЗСУ - це "сковувальні" операції, які змушують противника атакувати, внаслідок чого росіяни втрачають дуже багато особового складу та техніки.

"Знищення ворожої армії на російській території інколи йде навіть з більшими коефіцієнтами втрат, ніж на окупованих територіях", - зазначив експерт.

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Він підкреслив, що росіяни на Курщині намагаються виконати задачу звільнення територій, тоді як в українських військ є інше завдання:

"Ми не плануємо захоплювати територію, а знищуємо армію противника з будь-яких позицій, на будь-яких відстанях. Ми повинні викликати ці атаки на себе саме для його знищення. Росіянам доведеться це робити".

Ситуація на Курщині - останні новини

Росіяни захопили населений пункт в Курській області. За даними DeepState, ідеться про село Дарʼїно. Також, за даними аналітиків, ворог просунувся на сході України.

Також УНІАН повідомляв, що воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ поповнили обмінний фонд російськими окупантами. Вони провели спеціальні дії на Курському напрямку, завдали противнику втрат та взяли в полон декілька десятків окупантів з 810-ї бригади морської піхоти РФ.

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