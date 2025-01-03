Окупанти мають багато живої сили, техніки та озброєння.

Сили оборони докладають максимальних зусиль, щоб не дати російським окупаційним силам зайти в Покровськ Донецької області.

Про це в етері телемарафону сказав капітан Національної гвардії, командир дивізіону артилерійської розвідки, Герой України Віталій Литвин. За його словами, російські окупанти намагається обійти Покровськ з напрямків Піщане та Миколаївка, вони покращили там тактичне становище:

"Ворог розуміє, що як ув’яжеться в бої в забудові міст Покровськ та Мирноград, то буде знищено велику кількість його особового складу. Кожної доби на Покровському напрямку вже знищується від 300 до 400 загарбників. Ворог постійно поповнює ці штурмові підрозділи в таборах підготовки на ТОТ Донецької та Луганської областей".

Військовий додав, що росіяни мають ресурси не лише в живій силі, а й у техніці. "Наприклад, тільки одна з бригад Нацгвардії за місяць може знищити до 30 мінометних систем з їх розрахунками. Дивина в тому, що ворог на наступний день на тому самому місці може розгорнутий новий разрахунок з мінометом", - сказав Литвин.

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Він наголосив, що Покровський напрямок є для окупантів пріоритетним, тому вони застосовують тут велику кількість дронів на оптоволокні. Противник хоче захопити Покровськ, який потім може стати плацдармом для його просування в напрямку Костянтинівки:

"В цьому напрямку вони просуваються з боку Торецька, Часового Яру. Покровськ і Мирноград це великі міста, де потім можна буде приховувати техніку, особий склад, розгортати пункти управління".

Нацгвардієць зазначає. що окупанти б’ють навмання по Покровську, просто знищуючи місто. Зокрема, є інформація, що окупантами вже розбито 75% житлого фонду і 90% критичної інфаструктури. "Ворог просто займається тероризмом, знищуючи населені пункти", - сказав Литвин.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше військовослужбовець Павло Вишебаба закликав жителів Покровська евакуюватися, оскільки окупаційні війська РФ активізувалися біля міста.

Вчора в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомляли, що загарбники намагаються оточити Покровськ через сусідні населені пункти.

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