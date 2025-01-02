В ОСУВ "Хортиця" наголошують, що росіяни до межі міста не дійшли.

До межі міста Покровськ (Донецька область) росіяни не дійшли, але намагаються оточити місто через сусідні населені пункти.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону. "Міських боїв в Покровську немає. До межі міста росіяни не дійшли, але намагаються охопити Покровськ через сусідні населені пункти, проникати групами, накопичуватися, щоб обійти місто", - розповів він.

Трегубов підкреслив, що Покровськ є достатньо великим і укріпленим містом, тому йти "в лобовий штурм" противник не хоче. "Тим більше, що вони вже зав’язли у міських боях в низці інших населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Курахове. На близькі бої в Покровську ворог зараз не розраховує, а намагається обійти місто і розірвати інфраструктурні ланцюжки", - додав Трегубов.

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За його словами, біля Покровська активно діють ворожі БПЛА. "Війна трішки змінила обличчя, значно зросло використання БПЛА різних типів, які трохи полегшують ситуацію для артилерії в цілому – артилерії стало менше, але вона працює точніше і забирається з місця подій швидше. В нас зараз скоріше технологічна війна за участю БПЛА, хоч, звісно, артилерію не можна не дооцінювати, але трохи змінилися акценти", - зазначив речник ОСУВ "Хортиця".

Він також розповів, що ворог менше зараз використовує КАБи для ударів по місту. Трегубов зазначив, що за минулу добу на наші позиції впало 12 КАБів внаслідок 5 авіаударів. "Вони вже не є настільки серйозним викликом, як минулого року, бо звикли їм протидіяти. Зараз росіяни не дуже точні в їх використанні – спрацьовує прицип в застосуванні - "на кого бог пошле". Хоча росіяни їх використовують і, безумовно, це вкрай неприємна для нас річ", - розповів Трегубов.

Війна в Україні: новини

За даними ОСУВ "Хортиця" 1 січня окупанти вели штурмові дії по всій ділянці східного фронту, на деяких напрямках ворог знищив позиції Сил оборони. Йшлося про загрозливу ситуацію на Краматорському та Торецькому напрямках. Противник штурмував укріплення Сил оборони в Часовому Яру і Торецьку, а також проводив наступальні дії в напрямку Ступочок та Леонідівки. Внаслідок вогневого впливу противника деякі позиції були знищені, вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

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