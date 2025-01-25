'Ситуація дуже гаряча': офіцер ЗСУ розповів про штурми окупантів під Покровськом

Останнім часом ворог посилив обстріли Покровська та Мирнограда Донецької області.

На Покровському напрямку ворог збільшує кількість штурмових дій. Про це в етері каналу "КИЇВ24" розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.

"Ситуація дійсно дуже гаряча. Кількість штурмових дій, наступальних дій з боку противника тільки збільшується. Якщо в середньому їх було десь 60 за добу, то за минулу добу цифра досягла 88 спроб ворога прорвати оборону", - зазначив Цехоцький.

Офіцер додав, що ворог нищить усе, до чого дотягує його озброєння. За його словами, останнім часом ворог посилив обстріли Покровська та Мирнограда Донецької області.

Відео дня

Метою цих обстрілів є деморалізація українського гарнізону та мирного населення, яке залишається у Покровську та Мирнограді.

Війна в Україні: новини

Росіяни намагаються прорватися до селища Борова на Харківщині, аби створити плацдарм для наступу на Харків, повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, цей напрямок зараз є пріоритетним для росіян на Харківщині.

"Ворог використовує велику кількість сил та засобів... за рахунок того, що 20-ту армію РФ підсилили декількома безпілотними полками. Вони забезпечують просування російської піхоти на цьому напрямку", – написав Жорін у Телеграмі.

Крім того, місто Торецьк вже майже повністю окуповане російськими загарбниками і вихід українських військових звідти вже вираховуються в днях, сказав військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Вас також можуть зацікавити новини: