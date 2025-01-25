'Ситуація дуже гаряча': офіцер ЗСУ розповів про штурми окупантів під Покровськом

На Покровському напрямку ворог збільшує кількість штурмових дій. Про це в етері каналу "КИЇВ24" розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.
"Ситуація дійсно дуже гаряча. Кількість штурмових дій, наступальних дій з боку противника тільки збільшується. Якщо в середньому їх було десь 60 за добу, то за минулу добу цифра досягла 88 спроб ворога прорвати оборону", - зазначив Цехоцький.
Офіцер додав, що ворог нищить усе, до чого дотягує його озброєння. За його словами, останнім часом ворог посилив обстріли Покровська та Мирнограда Донецької області.
Метою цих обстрілів є деморалізація українського гарнізону та мирного населення, яке залишається у Покровську та Мирнограді.
Війна в Україні: новини
Росіяни намагаються прорватися до селища Борова на Харківщині, аби створити плацдарм для наступу на Харків, повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, цей напрямок зараз є пріоритетним для росіян на Харківщині.
"Ворог використовує велику кількість сил та засобів... за рахунок того, що 20-ту армію РФ підсилили декількома безпілотними полками. Вони забезпечують просування російської піхоти на цьому напрямку", – написав Жорін у Телеграмі.
Крім того, місто Торецьк вже майже повністю окуповане російськими загарбниками і вихід українських військових звідти вже вираховуються в днях, сказав військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.