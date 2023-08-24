Зазначається, що імпровізована "лікарня" знаходиться на території санаторію.

Російські окупанти використовують один із санаторіїв у Запорізької області замість польового госпіталю. Там лікуються близько десятки росіян.

"Російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За даними українських військових, у Мелітополі загарбники облаштували на територію санаторію під польовий госпіталь, де вже перебувають близько 100 поранених окупантів.

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Ситуація на фронті станом на 23 серпня 2023 року - головні новини

До вечора 23 серпня стало відомо, що українські артилеристи і ракетники протягом доби вразили два ворожі пункти управління, два артилерійські засоби на вогневих позиціях, а також один район зосередження, озброєння, живої сили та військової техніки противника.

Загальні бойові втрати живої сили російської окупаційної армії станом на 23 серпня 2023 року склали близько 258 820 чоловік і більше 33 тисяч одиниць техніки та озброєння.

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