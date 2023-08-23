Українські воїни, зокрема, поцілили у багато районів зосередження ворожих сил, зазначив Генштаб ЗСУ.

Втрати окупантів на сьогодні, 23 серпня, в Україні відчутно зросли - уражено, зокрема, чимало російських пунктів управління.

Українські артилеристи й ракетники упродовж доби уразили два ворожі пункти управління, два артилерійських засоби на вогневих позиціях, а також один район зосередження, озброєння, живої сили та військової техніки супротивника, повідомив у середу, 23 серпня, Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Крім того, за його даними, українська авіація завдала удару по одному пункту управління окупантів. "Авіація Сил оборони протягом доби завдала... 10 ударів по районах зосередження особового складу та один - по зенітно-ракетному комплексу противника", - зазначається у зведенні.

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Раніше повідомлялося, що на Таврійському напрямку наші воїни за добу знешкодили ще понад 200 загарбників, ліквідували понад 20 одиниць техніки супротивника та склади боєприпасів.

Варто зазначити, що загальні втрати окупантів на сьогодні становлять приблизно 258 820 осіб. Крім того, знищено вже багато техніки РФ, у тому числі 5 318 артилерійських систем.

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