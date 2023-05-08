За депортацію українцям пропонують гроші.

Російські загарбники хитрощами вивозять українців із тимчасово окупованої території Запорізької області до Криму та Росії. Зокрема, вони пропонують матеріальні блага.

"Кажуть, що буде контрнаступ української армії. Розуміємо, що ті гроші, які вони пропонують – це хитрощі. До Бердянська завозять цивільних. Потім прямують до Криму або в сторону Донецького регіону. Необхідно розуміти, що вони роблять так, щоб місцеве населення боялося українську армію, а не їх. Але деяке населення повертається назад до своїх домівок, бо думають, що їх можуть пограбувати", – заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

У місцевих ЗМІ та Telegram-канал з'явились відео евакуації українців - десятки автобусів вивозять наших громадян. Зазначається, що їх депортують не тільки до Бердянська та Криму, а й у Росію.

Відео дня

Примусова евакуація України

Як раніше повідомляв УНІАН, паралельно зі своєю втечею із окупованих прифронтових районів України росіяни розпочали процес "евакуації" цивільного населення.

Українські військові пояснили, що окупанти "евакуюють" цивільних із прифронтових районів захоплених територій України для того, щоб згодом використати їх у якості "живого щита".

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