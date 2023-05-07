Окупанти в рамках своєї "евакуації" суттєво набивають кишені українським майном.

Російські загарбники та колаборанти продовжують "евакуацію" з тимчасово окупованих прифронтових районів Запорізької області, масово крадучи автомобілі у цивільного населення та грабують магазини з оргтехнікою.

Як йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00, російські окупанти продовжують під приводом евакуації мирних жителів вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів тимчасово захоплених територій Запорізької області.

За даними Генштабу, в Михайлівці співробітники окупаційних фінансових установ евакуюються самі та вивозять на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях усе майно.

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Крім того, відомо, що у Дніпрорудне прибуло 15 автобусів для вивезення представників російських окупаційної адміністрації та "народної міліції" разом з їхніми родинами.

"Військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі", - сказано у зведенні.

Окупанти збирають речі з прифронтових зон через контрнаступ

Як повідомляв УНІАН, у передчутті контрнаступу української армії російські загарбники почали тікати із прифронтових окупованих районів захоплених ними областей ще кілька місяців тому.

Водночас, нещодавно окупаційна влада деяких районів оголосила про так звану евакуацію місцевого населення.

Зокрема, 5 травня гауляйтер захопленої російськими терористами частини Запорізької області Євген Балицький повідомив про евакуацію людей з десятків прифронтових населених пунктів, зокрема Токмака, Енергодара, Пологів, Василівки тощо.

Також відомо про підготовку окупантів до евакуації й на захопленій частині Херсонщини.

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