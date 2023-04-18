Двоє росіян вирішили, що полежати під охопленою вогнем машиною все ж безпечніше, ніж зустрітися з українським дроном.

Російські окупаційні війська продовжують дивувати своєю здатністю "логічно" мислити на фронті. Після того, як окупант застрибнув в окоп із гранатою, двоє росіян вирішили, що найкраще місце для того, щоб сховатися від українського дрона – це підбитий БМП.

Відео з окупантами, які лежать під підбитою технікою опублікував Тelegram-канал "Реальная война". На кадрах видно, що БМП, під яким ховаються двоє загарбників, охоплена вогнем.

Вочевидь, техніці безпеки російських військових навчити забули.

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Знищення техніки РФ в Україні

З початку вторгнення в Україну російська армія втратила на полі бою 7098 броньованих машин, 3661 танків, 308 літаків, 293 гелікоптери та тисячі одиниць іншої техніки.

Днями українські захисники збили розвідувальний дрон загарбників типу "Мерлін". Також було уражено російську станцію радіоелектронної боротьби.

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