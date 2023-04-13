Окупант кинувся "на зустріч" смерті, почувши звук гранати, що впала.

Окупант, який бере участь у кривій війні проти України на одному напрямків фронту, відзначився особливою майстерністю ведення війни й застрибнув в окоп, в який за секунду "до" приземлилася граната.

Відповідний ролик опублікував "Інформаційний Спротив". У кадрі видно, як в "нору" окупанта спочатку прилітає граната, а слідом й сам росіянин.

Ймовірно, ворожий солдат не зміг правильно зорієнтуватися. Адже Міноборони РФ зовсім не готує мобілізованих перед тим, як перекинути на фронт в Україну.

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Міноборони РФ кидає на фронт в Україну найгірші верстви суспільства

Не секрет, що в повномасштабній війні з Україною РФ зазвичай використовує в бойових діях не тільки більш менш підготовлений кадровий склад, а й покидьків: зеків, злодіїв, алкоголіків та інший "колір" своєї нації, який легко мобілізувати.

Нещодавно колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що у лідера РФ Володимиру Путіна вже не залишилося "резервів". Тож він "закине" на фронт в Україну нову партію мобілізованих на іржавої техніці. Їхньою підготовкою Міноборони РФ особливо турбуватися не буде, вважає він.

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