Російські військові використовують заборонену речовину Люїзит.

Російські військові почали активніше застосовувати хімічну зброю на полі бою в районі Бахмута. Швидше за все, мова йде про заборонену речовину Люїзит.

Про це повідомив у Твіттері керівник служби зі зв'язків з громадськістю Сил територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашківський. За його словами, цю хімзброю окупанти застосовують при атаках з артилерії.

"На Бахмутському напрямку складна ситуація. Ворог все частіше застосовує хімічну зброю. Так, під час артилерійських обстрілів застосовується елемент, попередньо, називається Люїзит. Є вже постраждалі від цього хімічного елемента. Симптоми цього елемента - нудота, блювота і втрата свідомості", – розповів військовий.

Ситуація в Бахмуті

Бої за це місто йдуть ще з минулого літа. Ситуація там дуже важка. Окупанти не раз заявляли, що взяли місто, проте це виявлялося неправдою. Наприкінці травня найманці ПВК "Вагнер" покинули місто через виснаження сил.

На початку літа ЗСУ проводять у Бахмуті наступальні дії на кількох флангах і звільняють землю. Українські військові повідомляли, що загарбники перекинули під Бахмут пов'язані з "Газпромом" приватні військові компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: