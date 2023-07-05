Він розповів про втрати російських загарбників.

Збройні Сили України зможуть відбити у російських загарбників Бахмут Донецької області.

Про це заявив командувач Сухопутних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв’ю ABC News. За його словами, наразі на фронті все розвивається за планами, які раніше були розроблені та затверджені командуванням.

На запитання, чи впевнений він у відбитті міста, Сирський відповів: "Так, звичайно. Я впевнений".

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Також він зазначив, що втрати російських окупаційних військ у вісім, а то й у десятки разів більші, особливо за кількістю вбитих.

Ситуація на Бахмутському напрямку

3 липня у Міністерстві оборони повідомили, що на цьому напрямку йдуть бої за перехоплення ініціативи. Зазначалося, що за добу контроль над позиціями можуть двічі втрачати та відновлювати.

Українські військові повідомляли, що загарбники перекинули під Бахмут пов'язані з "Газпромом" приватні військові компанії.

Вже вчора речник Генштабу Збройних сил Андрій Ковальов повідомив про частковий успіх української армії на Бахмутському напрямку.

За даними американского Інституту вивчення війни, через активність українських військ біля Бахмута окупанти змушені виводити свої сили з інших ділянок.

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