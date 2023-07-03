Біля Бахмута помітили різні "газпромівські" ПВК, зазначив керівник прес-служби 26 артилерійської бригади.

На Бахмутському напрямку продовжується активна оборона, однак українські воїни поступово просуваються вперед.

Під Бахмут окупанти перекинули свої приватні військові компанії, що пов'язані з російським "Газпромом", зокрема, "Факел", "Потік". Про це повідомив начальник прес-служби 26 артилерійської бригади Сухопутних військ Збройних сил України Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

Він розповів, що коли противник зрозумів, що на північному і південному флангу біля Бахмуту українські бійці почали "відтискувати висоти", то почав перекидати резерви на цей напрямок. "Оскільки "пригожинці" пішли, то їм довелося вже навіть кидати сюди свої елітні підрозділи і контрактників. Ми спостерігаємо тут і різні ПВК "Газпрому", зокрема, "Факел", "Потік". Чотири батальйони їхніх ПВК на сьогодні тут задіяно", - повідомив Калашніков.

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Він розповів, що на Бахмутському напрямку продовжується активна оборона воїнів, однак вони поступово просуваються вперед, і супротивник намагається стримувати їх як на південному, так і на північному флангах.

Калашніков розповів, що поблизу Бахмута спостерігається зменшення артилерійських систем. "Нам вдається їх нищити, також вони виходять з ладу через знос. Вони зараз залучають замість артилерії танки. Артилерії все менше і менше, хоча достатньо на даний час, і вони продовжують вести дуже сильний вогонь по наших позиціях", - додав він.

Повномасштабна війна в Україні - які свіжі новини треба знати

Як повідомляв УНІАН, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), 2 липня українські воїни проводили контрнаступальні операції на шести ділянках фронту, у тому числі в районі Бахмута. Аналітики зазначили, що під час контрнаступальних дій наші воїни зазнали успіхів.

Нагадаємо, 10 червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що контрнаступ України вже стартував. Українські воїни вже вигнали російських загарбників з низки населених пунктів.

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