Авіація розбила 13 осередків живої сили окупантів.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Також, авіація розбила три зенітно-ракетних комплексам та пункту управління ворога. Крім того, нашими захисниками було знищено 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У свою чергу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 4 склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

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Надважка ситуація наразі на Донбасі. Там ідуть постійні бої. На початку літа ЗСУ почали контрнаступ і звільняють землі від окупантів, завдаючи їм нищівної поразки.

Днями у Міноборони повідомили, що на Бахмутському напрямку обстановка знову загострилась. Триває двобій за перехоплення ініціативи. Як повідомила тоді заступниця міністра оборони Ганна Маляр, в самому Бахмуті також неспокійно. Росіяни у місті постійно ведуть обстріли і намагаються зірвати українську логістику та завдати нам максимальних втрат.

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