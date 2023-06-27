На Шахтарському напрямку звільнено від окупантів село Рівнопіль Донецької області.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

В повідомленні зазначається, що на Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Богданівки. Російські окупанти завдали авіаударів в районах Сергіївки, Соледара та Білої Гори.

На Мар’їнському напрямку ворог продовжує безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки, завдав авіаційного удару біля Красногорівки.

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На Лиманському напрямку противник завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого, Спірного і Роздолівки на Донеччині.

В Генштабі зазначає, що на Авдіївському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного.

На Шахтарському напрямку підрозділи сил оборони звільнили село Рівнопіль Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Благодатного і Макарівки.

Також ворог здійснив артилерійські обстріли ряду населених пунктів Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Чернігівської, Сумської, Харківської областей.

В Генштабі повідомляють, що на Куп’янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Стельмахівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного та Олешок.

Ситуація на фронті - що відбувається

26 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за тиждень ЗСУ на сході просунулися вперед на всіх напрямках на 1-2 км, а на півдні площа звільнених територій збільшилась на 17 кв. км.

Також Маляр підтвердила, що українські захисники звільнили від окупантів село Рівнопіль Донецької області, який був окупований росіянами у березні 2022 року.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив, що звільнення Рівнополя відкриває можливості для просування в бік Волновахи та Маріуполя.

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