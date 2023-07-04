Наразі війна на знищення "дорівнює війні за кілометри", зазначив секретар РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про успіхи Сил оборони України зі знищення російського військового потенціалу в попередні дні.

Про це йдеться у Twitter Данілова. "СОУ на даному етапі активних бойових дій виконують завдання номер один - максимальне знищення живої сили, техніки, складів пального, б/к, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії. Останні дні особливо врожайні", - зазначив Данілов.

За його словами, зараз війна на знищення "дорівнює війні за кілометри". "Більше знищено - більше звільнено. Чим ефективніше перше, тим більше другого. Діємо спокійно, зважено, крок за кроком", - додав секретар РНБО.

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Згідно з повідомленнями Міністерства оборони України, Сили оборони продовжують наразі просуватися на різних напрямках фронту.

10 червня президент Володимир Зеленський підтвердив те, що українські воїни пішли у контрнаступ.

За офіційними даними, упродовж лише двох тижнів від початку червня на Бердянському та Мелітопольському напрямках наші захисники звільнили вісім населених пунктів. Згодом повідомлялось про деокупацію й інших територій, зокрема, в Запорізькій та Донецькій областях.

Колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес припускає, що Україна має шанс прорвати російські позиції та дістатися і до окупованого Криму до кінця літа, якщо отримає необхідну підтримку Заходу.

Раніше військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан також звернув увагу, що не так важливо наразі говорити про кілометри, на які просуваються українські захисники, а про те, наскільки важливі й зручні позиції їм вдалося відвоювати.

Він зазначив, що з панівних висот українські військові починають контролювати набагато більше простору за допомогою артилерії. До прикладу, з висоти українські захисники можуть контролювати вхід та вихід з Бахмута Донецької області, а отже - ціле місто.

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