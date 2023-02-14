Важливих атрибутів не вистачило членам 20-ї загальновійськової армії Росії, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Російським загарбникам зі складу 20-ї загальновійськової армії РФ, підрозділи якої воюють у Луганській області, не вистачило важливих армійських атрибутів - металевих жетонів з особистими даними, за допомогою яких тіло ліквідованого окупанта можна ідентифікувати.

Керівництво ворогів зобов’язало підлеглих написати на клаптику паперу інформацію про себе, покласти її в гільзу та носити у нагрудній кишені, повідомив у вівторок, 14 лютого, Генеральний штаб збройних сил України у своєму зведенні.

"…особовий склад підрозділів 20-ї армії, що діють у Луганській області, через відсутність металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця, керівництво зобов’язало носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу в ній. На цьому клаптику кожен російський окупант повинен зазначити інформацію про себе, особистий номер, тощо", - зазначили у Генштабі.

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Варто зазначити, що, за даними істориків, червоноармійці достатньо часто використовували гільзи замість стандартних металевих медальйонів.

Ситуація на фронті в Україні - що треба знати сьогодні

Генштаб ЗСУ вранці 14 лютого повідомив, що росіяни продовжили зосереджувати головні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. У Генштабі підкреслили, що вороги зазнають серйозних втрат.

Втрати РФ в Україні вже становлять близько 139 080 окупантів. Крім того, знищено вже 298 ворожих літаків.

Довідка УНІАН. 20-та гвардійська загальновійськова армія РФ - це військове об'єднання Сухопутних військ російських збройних сил. Ця армія знаходиться у складі Західного військового округу Росії. Її штаб розташований у місті Воронеж.

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