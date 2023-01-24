Сучасні західні танки будуть на озброєнні української армії.

Польща офіційно звернулася до уряду ФРН з проханням надати ліцензію на реекспорт німецьких танків Leopard 2 до України.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter закликав Німеччину не лише дозволити іншим країнам передавати танки Leopard 2 Україні, а і самій надіслати в лави ЗСУ цю потужну зброю.

"Німці вже отримали наше прохання про згоду на передачу танків Leopard 2 Україні. Я також закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи", - написав Блащак.

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Німецькі танки Leopard 2 для України

Концерн Rheinmetall готовий поставити Україні 139 танків Leopard, якщо уряд ФРН дасть на це дозвіл.

11 січня президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні роти танків Leopard.

24 січня Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив тему танків для України з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та заявив, що "союзники можуть готувати свої Leopard 2 для відправлення до України".

Пісторіус зазначив, що "між союзниками розбіжностей у питанні танків для ЗСУ немає".

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