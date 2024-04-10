За його словами, бездіяльність США поставить вільний світ під загрозу.

Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що національна безпека США нині залежить від американської рішучості в підтримці України. За його словами, правитель РФ Володимир Путін сподівається, що західні партнери покинуть Київ.

"Наша безпека в ці неспокійні часи залежить від американської рішучості. Путін робить ставку на те, що Сполучені Штати похитнуться, покинуть наших друзів і залишать Україну в смертельній небезпеці. Якщо Кремль візьме гору в Україні, це підбадьорить потенційних агресорів по всьому світу, і Сполучені Штати будуть набагато менш безпечними, якщо Путін здобуде свою перемогу в Україні", — сказав він на слуханнях у Сенатському комітеті з питань збройних сил, повідомляє сайт міноборони США.

Остін наголосив, американська бездіяльність поставить вільний світ під загрозу та створить ризик "немислимих витрат й небезпек". Як пояснив міністр, Китай та інші країні спостерігають за ситуацією навколо України, діями Росії та реакцією США.

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Він відзначив, що ЗСУ, попри перевагу РФ у людських та матеріальних ресурсах, зробила "чудову роботу" - змогли відвоювати близько 50% території, захопленої окупантами на початку повномасштабного вторгнення. Остін заявив, що Україна не вимагає партнерів воювати за неї, а лише просить про засоби для підтримки власних зусиль.

"Без допомоги у сфері безпеки вони не зможуть поповнити запаси вкрай необхідних систем протиповітряної оборони, що потрібні їм для захисту свого народу, і їхні інші оборонні можливості атрофуються", — підсумував очільник Пентагону.

Війна в Україні - підтримка Заходу

Нещодавно президент Володимир Зеленський визнав, що без підтримки з боку США Україні буде важко не лише перемогти, а навіть встояти.

"Він (Путін) все знищить. Він уб’є дуже багато людей. Більшість людей не втечуть, тому він уб’є багатьох із них. Як це буде виглядати? Буде багато крові. Буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч", – сказав президент.

Минулої доби Державний департамент США дав дозвіл на надзвичайний продаж Україні військової продукції на суму $138 мільйонів. Йдеться про забезпечення критичного ремонту та запасних частин для ракетних систем Hawk.

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