Це посилить здатність України захищати свій народ і критичну інфраструктуру.

Державний департамент США дав дозвіл на надзвичайний продаж Україні військової продукції на суму $138 мільйонів. Йдеться про забезпечення критичного ремонту та запасних частин для ракетних систем Hawk.

Як пише АР, Штати оголосили про цей крок, заявивши, що Україна має термінову потребу в технічній підтримці, щоб підтримувати роботу ракетної системи.

"Україні терміново необхідно збільшити свої можливості для захисту від російських ракетних ударів і повітряних можливостей російських сил", - зазначається в меморандумі.

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На думку американців, підтримка систем HAWK посилить здатність України захищати свій народ і критичну інфраструктуру.

Що таке ЗРК HAWK

Цей зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії прийняли на озброєння американської армії у 1959 році. Hawk з англійської означає "яструб", але водночас є й абревіатурою, яку можна розшифрувати як "перехоплювач, керований на всій траекторії польоту".

У 1971 ЗРК отримала ґрунтовну модернізацію, яка включала кілька покращень для самої ракети та заміну всіх радіолокаційних систем на нові моделі. За наступні двадцять років Hawk додали покращений радіоелектронний захист, а в 1995 році система отримала нову боєголовку, яка дозволила збивати тактичні ракети ближньої дії. Під час Холодної війни Hawk був основним зенітним комплексом США та країн НАТО.

ЗСУ використовують третю модифікацію ЗРК HAWK. Її почали розробляти в 1983 році, а на озброєння армії США вона надійшла в 1989-му. Ця версія має оновлене комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, новий радар безперервного хвильового спостереження. Вона також здатна виявляти цілі під час одного сканування та має функцію протидії груповим атакам завдяки одночасному перехопленню кількох цілей низького рівня.

Недостатня кількість ППО в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський правитель Володимир Путін прагне захопити всю Україну. І недостатня кількість систем ППО в нашій країні його тільки підбурює. Він зауважив, що у нас є хороше виробництво дронів, проте "безпілотники не замінюють протиповітряну оборону, ракети великої дальності та артилерію".

Нещодавно у WP різко розкритикували бездіяльність Палати представників США. У виданні наголошують, що Україні потрібно більше ракетних батарей ППО Patriot, винищувачі F-16, багато боєприпасів для протиповітряної оборони, запаси яких закінчуються та артилерійські снаряди.

Останнім часом від обстрілів найбільше потерпає місто Харків.

"Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба – це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України. Для кожного й кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щоденно має бути в діалозі з партнерами", - заявив нещодавно глава держави.

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