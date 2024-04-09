Говорячи про потребу в озброєнні, Зеленський наголосив, що насамперед Україні потрібна протиповітряна оборона.

Російський диктатор Володимир Путін прагне захопити всю Україну. І недостатня кількість систем ППО в нашій країні його тільки підбурює. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський.

"Путін розуміє тільки силу. Він поводиться як тварина: якщо не зможеш захиститися, він знищить ще більше. Його бажання – заволодіти цілою Україною", – сказав він в інтервʼю BILD.

Нещодавно Зеленський визнав, що без підтримки з боку США Україні буде важко не лише перемогти, а навіть встояти. В інтерв’ю BILD він пояснив, що це означатиме.

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"Він (Путін) все знищить. Він уб’є дуже багато людей. Більшість людей не втечуть, тому він уб’є багатьох із них. Як це буде виглядати? Буде багато крові. Буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч", – сказав президент.

Говорячи про потребу в озброєнні, Зеленський наголосив, що насамперед Україні потрібна протиповітряна оборона. Він зауважив, що у нас є хороше виробництво дронів, проте "безпілотники не замінюють протиповітряну оборону, ракети великої дальності та артилерію".

Інші заяви Зеленського про війну

В інтервʼю BILD президент Зеленський розповів, що Україна розробила план нового контрнаступу. Він наголосив, що для досягнення цієї мети українським військовим потрібна зброя, зокрема зі США.

Він також заявив, що без підтримки Конгресу США у питанні надання допомоги Києву Україні буде важко не лише перемогти російську агресію, а й взагалі вистояти у цьому протистоянні. За його словами, нині вкрай важливо "спільно робити дуже конкретні речі".

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