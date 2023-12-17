Найбільші втрати окупантів в техніці і живій силі припали на перший місяць авдіївської операції, що почалася на початку жовтня.

Російська армія втратила щонайменше 211 одиниць бронетехніки, безуспішно намагаючись оточити і відрізати український гарнізон в Авдіївці.

Українська аналітична група Frontelligence Insight вивчила супутникові знімки і перевірила всі 211 розбитих і покинутих транспортних засобів. "Ці дані збігаються з оцінкою американської розвідки, яка дійшла висновку, що росіяни втратили 220 транспортних засобів в районі Авдіївки, а також 13 тис. чоловік", - пише Forbes.

Видання зазначає, що найбільші втрати окупантів припали на перший місяць авдіївської операції, що почалася на початку жовтня. Через кілька тижнів відчайдушні російські командири змінили тактику і відправили піхоту.

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Втрати техніки в районі Авдіївки "перевершують втрати росіян в будь-якій іншій окремій битві, що робить це найбільш руйнівним для російських військ з точки зору втрат техніки", - прокоментували в Frontelligence.

За даними Frontelligence, втрата не менше 211 транспортних засобів і 13 тис. солдатів убитими і пораненими рівноцінна "повному знищенню п'яти батальйонів". "Це являє собою значні втрати як в техніці, так і в живій силі, враховуючи досягнуті результати", - пише видання.

"Після важких втрат залишається неясним, чи зможуть росіяни використовувати свій успіх, навіть якщо Авдіївка в кінцевому підсумку буде ними окупована", - підсумували в Frontelligence. Там відзначили, що щоб вийти на оперативний простір і просунутися далі, їм будуть потрібні боєздатні війська, що складаються з декількох бригад, але Кремлю стає все важче оснащувати нові бригади в міру того, як його втрати зростають.

Ситуація в районі Авдіївки

Під Авдіївкою йдуть запеклі бої. Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що окупанти просуваються вперед біля Авдіївки. Зокрема, війська РФ трохи просунулися південніше залізничної лінії, яка проходить на північний захід від Степового.

Крім того, сьогодні стало відомо, що президент РФ Володимир Путін наказав армії захопити Авдіївку у Донецькій області до кінця року. У Кремлі хочуть "почати рік з перемог на фронті".

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