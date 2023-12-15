Водночас нема підтверджень закріплення загарбників на одній з вулиць міста.

Російські війська рухаються вперед біля Авдіївки Донецької області. Це підтверджують геолокаційні дані.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), росіяни продовжили наступальні операції на Авдіївському напрямку 14 грудня і здійснили підтверджене просування вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 грудня, показують, що російські війська просунулися трохи південніше залізничної лінії, яка проходить на північний захід від Степового (приблизно 7 км на північний захід від Авдіївки).

Російські "воєнкори" стверджують, що загарбники продовжують важкі штурми поблизу Степового і просуваються вздовж залізничної лінії в районі цього населеного пункту.

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Речник української бригади, дислокованої на Авдіївському напрямку, припустив, що окупанти ведуть особливо інтенсивні обстріли на ділянці між Степовим і залізничною лінією, а також намагаються вивезти тіла загиблих у бою з цього району.

Російські блогери стверджують, що окупанти закріплюються на південно-східних околицях Авдіївки, зокрема, вздовж вулиці Колосова. ISW не знайшов візуальних доказів цих заяв.

Авдіївка сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках два дні тривають масовані наступальні дії російських окупантів. Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні. Ворог активно застосовує авіацію і керовані авіабомби.

Днями голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що попри погодні умови російські загарбники не полишають спроб захопити місто. Навколо Авдіївки тривають майже цілодобові ворожі штурми.

У британській розвідці зазначають, що впродовж останнього тижня Авдіївка залишалася сектором, де відбуваються найбільш інтенсивні бої на фронті. Зазначається, що російські наступи продовжують характеризуватися переважно нападами піхоти.

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