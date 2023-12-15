Російські війська рухаються вперед біля Авдіївки Донецької області. Це підтверджують геолокаційні дані.
Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), росіяни продовжили наступальні операції на Авдіївському напрямку 14 грудня і здійснили підтверджене просування вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 грудня, показують, що російські війська просунулися трохи південніше залізничної лінії, яка проходить на північний захід від Степового (приблизно 7 км на північний захід від Авдіївки).
Російські "воєнкори" стверджують, що загарбники продовжують важкі штурми поблизу Степового і просуваються вздовж залізничної лінії в районі цього населеного пункту.
Речник української бригади, дислокованої на Авдіївському напрямку, припустив, що окупанти ведуть особливо інтенсивні обстріли на ділянці між Степовим і залізничною лінією, а також намагаються вивезти тіла загиблих у бою з цього району.
Російські блогери стверджують, що окупанти закріплюються на південно-східних околицях Авдіївки, зокрема, вздовж вулиці Колосова. ISW не знайшов візуальних доказів цих заяв.
Авдіївка сьогодні - що відомо
Як повідомляв УНІАН, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках два дні тривають масовані наступальні дії російських окупантів. Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні. Ворог активно застосовує авіацію і керовані авіабомби.
Днями голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що попри погодні умови російські загарбники не полишають спроб захопити місто. Навколо Авдіївки тривають майже цілодобові ворожі штурми.
У британській розвідці зазначають, що впродовж останнього тижня Авдіївка залишалася сектором, де відбуваються найбільш інтенсивні бої на фронті. Зазначається, що російські наступи продовжують характеризуватися переважно нападами піхоти.