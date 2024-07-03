Раніше ЗСУ контратакували і вибили окупантів звідти, але тепер вони знову перейшли в наступ.

Битва за місто Часів Яр на Донеччині триває вже кілька місяців. Населений пункт розташований на пагорбах і відділений від російських окупантів водним каналом Сіверський Донець-Донбас.

Як зазначив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, на сході за каналом розташований житловий мікрорайон "Канал" із багатоповерхівками, і саме за нього точаться запеклі бої.

Хоча раніше ЗСУ контратакували і вибили окупантів звідти, тепер вони знову перейшли в наступ і оточили "Канал" з півдня і півночі.

Відео дня

"Російські окупанти досягли західної околиці мікрорайону "Канал" у Часовому Яру. Падіння першого мікрорайону українського міста здається неминучим після майже 3-місячного взяття РФ населеного пункту, де раніше мешкало 12 тис.", - написав аналітик.

Ситуація навколо Часового Яру

Станом на 27 червня ЗСУ витіснили російських окупантів із мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр, повідомляв тоді речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Того ж дня стало відомо, що окупаційні війська продовжують знищувати Часів Яр. Ворог нещадно б'є по місту з різного озброєння, зокрема використовує системи "Солнцепек".

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