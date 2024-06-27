Воїни 24 ОМБр тримають населений пункт та знищують загарбників.

Російські окупаційні війська продовжують знищувати Часів Яр Донецької області. Ворог нещадно бʼє по місту з різного озброєння, зокрема використовує системи "Солнцепек".

Кадри ударів окупантів по місту на Донеччині показали в 24-й ОМБр імені короля Данила, яку нещодавно передислокували для посилення оборони в районі Часового Яру.

Воїни 24 ОМБр тримають населений пункт та знищують загарбників. Зазначалося, що найбільш запеклі бої продовжуються в районі каналу Сіверський Донець – Донбас.

"Окупанти нещадно обстрілюють Часів Яр важкими вогнеметними системами "Солнцепек" – це страшна зброя, яка б'є реактивними термобаричними снарядами. Дивіться відео знищення українського міста ТОСами. Весь світ має бачити це", – наголосили військові.

Війна в Україні: ситуація на передовій

Сили оборони України витіснили російських окупантів з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр Донецької області. Про це повідомив у коментарі УНІАН речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. За словами Волошина, окупаційних військ у тому мікрорайоні немає.

Загалом від початку доби 27 червня станом на 22:00 на передовій відбулося 119 бойових зіткнень. У Генштабі ЗСУ повідомили, що найгарячішими напрямками залишалися протягом дня Торецький, Покровський та Курахівський. Ситуація в районах бойових дій складна, втім, під контролем українських захисників.

Вас також можуть зацікавити новини: