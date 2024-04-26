Також військовий прокоментував новий законопроект про мобілізацію.

Командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", полковник ЗСУ Павло Паліса заявив, що наразі на фронті один український військовий воює за трьох або чотирьох. Йдеться не лише про тих, хто виконує завдання на лінії зіткнення, а й про підрозділи вогневої підтримки та забезпечення. За його словами, така робота призводить до того, що людина працює не найефективніше. Про це він сказав в інтерв'ю Суспільне.

Нещодавно командувач Об'єднаних Сил, генерал Юрій Содоль зазначив, що ворог перевищує українські Сили оборони в 7-10 разів. Паліса каже, що там, де зараз працює 93-тя бригада, противник перевищує сили у 5-7 разів.

"У генерала Содоля фронт набагато ширший. Відповідно, і дані більш ґрунтовні. На ділянці, де працює 93-тя бригада, станом на зараз, я не можу сказати, що противник перевищує у 10 разів. А десь у 5-7 - так. Ми відчуваємо цю перевагу. Для прикладу: якщо вони можуть раз в тиждень штурмувати позиції, кожного разу втрачаючи 2-5 бойових машин і до 40 чоловік піхоти, значить, в них є такий ресурс. Ми собі такого дозволити не можемо", - пояснив командир.

За словами Паліси, на фронті швидко втрачаються військові, які мають тренування та досвід, тому коли приходять щойно мобілізовані, то у відділенні, взводі, роті та батальйоні залишається все менше людей, які можуть передати цей досвід.

Також військовослужбовець прокоментував новий закон про мобілізацію, який ухвалила Верховна Рада. За його словами, він покладає на нього великі надії.

"Найголовніше, щоб він запрацював. Він є на папері, тепер треба його толково втілити в дію", - зауважив Паліса.

Коли в нього запитали, чи збільшить цей закон кількість людей на фронті, зокрема і в його бригаду, командир відповів:

"Розгляд законів, їх прийняття, розробка - це політична справа. Моя справа військова. Мене цікавить результат - забезпечення того, щоб ми могли робити якісно свою справу".

Крім того, журналісти зазначили, що Паліса та інші командири були у Верховній Раді, коли голосували за цей законопроект. Боєць стверджує, що тоді метою військових було донести до нардепів важливість цього закону.

"Тому, що час на війні - це ресурс, який неможливо поповнити. Затягування працює більше на противника, ніж на нас. Потрібна якась база і, можливо, потім її удосконалювати, поправляти, вносити доповнення. Але мобілізація нам потрібна. Я, можливо, не зможу бути об'єктивним, бо я - кадровий військовий. Але я все-таки не можу зрозуміти, чому людей треба заставляти захищати країну? Чому вже тривалий час побутує думка, що хтось прийде і зробить нам добре, принесе перемогу, побудує таку державу, такі збройні сили, таке суспільство, яке ми хочемо? Ні, воно так не буде працювати - треба брати й робити", - підкреслив Паліса.

Ситуація на фронті: останні новини

Також Павло Паліса зазначив, що на околицях Бахмута ворог намагається наростити зусилля в смузі оборони бригади й також по сусідах, аби прорвати оборону, розсікти оперативну побудову, угруповання.

"Ми намагаємося не дати їм цього зробити. Противник збільшив на кількох напрямках інтенсивність штурмових дій з залученням великої кількості бронетехніки, особового складу", - зауважив військовий.

Як писав УНІАН, за минулу добу українська авіація розгромила кілька командних пунктів ворога та завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника.

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