А на Авдіївському напрямку, українські захисники відбили понад 30 атак ворога.

Українські військові продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, за минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по двох пунктах управління, 8 районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління та району зосередження особового складу противника.

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Крім того, як зазначили у Генштабі, протягом доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень. Зокрема, на Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Торське, Терни, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, захисниками відбито понад 30 атак в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснив три безуспішні атаки позицій наших військ.

Війна в Україні: новини

Україна відводить з лінії фронту американські танки Abrams M1A1. Однією з причин є використання окупантами БПЛА. Зокрема, ЗСУ у січні 2023 року отримали від США 31 Abrams. Їх використовували для прориву оборони ворожої армії. Однак за цей час поле бою змінилось - окупанти почали активно використовувати розвідувальні та ударні дрони. Цет ускладнило для України захист танків.

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