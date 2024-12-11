За його словами, Україні вистачить коштів і зброї, щоб протриматися принаймні до середини 2025 року.

Міністр фінансів України Сергій Марченко висловив переконання, що Україні вистачить наявних коштів і зброї, щоб протистояти російській агресії ще принаймні півроку, навіть якщо допомога від США припиниться. Про це він заявив в інтерв'ю El Pais.

Марченко зазначив, що можливе припинення допомоги від Вашингтона після приходу до влади Дональда Трампа є великою проблемою і викликом для України, тому співпраця з новою адміністрацією має бути "пріоритетною стратегією".

"Я думаю, у нас достатньо коштів, достатньо зброї, достатньо ракет і артилерійських снарядів, щоб протистояти, принаймні, в першій половині 2025 року. Ми виділимо достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів і необхідного військового обладнання у 2025 році. Зараз ми отримуємо необхідну зброю зі США. Це означає, що, принаймні, на першу половину року і далі, ми будемо добре оснащені, щоб протистояти цій агресії", - зазначив він.

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Марченко наголосив, що Україна має "розумно" використати цей час для проведення необхідних перемовин із ключовими союзниками у США.

Він також додав, що єдина альтернатива вступу України до НАТО - сучасна і сильна українська армія, однак утримувати її тільки за рахунок власних ресурсів неможливо.

"Зараз ми витрачаємо на військову кампанію понад 26% ВВП. Це, звісно, тому, що ми перебуваємо в самому розпалі війни. Але ми зазнали багато втрат, нам потрібно поповнювати техніку. Після повномасштабної війни будуть потрібні дуже значні цифри, щоб відучити Росію навіть думати про можливу агресію проти України. А для того щоб мати таку сильну армію, нам потрібне зобов'язання постачати необхідну зброю, мати доступ до ракет і сучасних систем ППО", - наголосив він.

Трамп і Україна - новини

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп допустив зменшення військової допомоги Україні після повернення в Білий дім. Американський лідер запевнив, що активно намагається покласти край війні.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр розповіла, що адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена постарається передати Україні всю обіцяну допомогу до інавгурації Дональда Трампа.

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