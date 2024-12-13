Допомогу виділять з військових запасів США.

Сполучені Штати Америки виділяють новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Зазначається, що до нового пакету допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Також Штати передадуть протитанкові озброєння та засоби для протидії безпілотникам.

Оголошений пакет допомоги включатиме таке озброєння:

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боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);

безпілотні літальні апарати (UAS);

протимінні машини, захищені від засідок (MRAPs);

високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWVs);

легкі тактичні автомобілі;

засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї (CBRN);

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

ракети TOW;

боєприпаси для стрілецької зброї;

гранати і тренувальне обладнання;

обладнання і боєприпаси для підривних робіт.

Також у суму закладені запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

За словами Блінкена, допомогу виділять з військових запасів США.

Допомога США Україні: що передувало

Радник Джо Байдена з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі повідомляв, що президент США погодив новий пакет допомоги Україні. Зазначалося, що це буде вже 72-й такий пакет.

Вміст нової допомоги не розкривався. Кірбі лише сказав, що Україну забезпечать додатковими засобами протиповітряної оборони, артилерією, дронами та бронетехнікою.

Водночас високопоставлений представник адміністрації Байдена сказав у коментарі ЗМІ, що до середини січня Штати планують доставити в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні бронемашин та інші важливі засоби.

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