100 ящиків зі снарядами 125-го калібру були знайдені в с. Королівка.

Під час патрулювання с. Королівка Київської області нацгвардійці виявили схрон окупантів - 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру.

Про це в Facebook повідомляє Національна гвардія України.

"Триває несення служби у звільнених населених пунктах Київської області, де окупанти залишили велику кількість зброї, боєприпасів, а також можлива робота диверсійно-розвідувальних груп. Зокрема, за цю добу під час несення служби в Королівці Київської області військовослужбовці Національної гвардії України виявили місце, де російські окупаційні війська створили склад з боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на місці було знайдено близько 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру.

"Також патрулювання здійснюється в інших населених пунктах. Посилені заходи безпеки та комендантська година дадуть можливість значно убезпечити ці населені пункти та захистити наших громадян. Гвардійці й надалі нестимуть службу в тісній взаємодії з іншими правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює й евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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