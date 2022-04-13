Під час патрулювання с. Королівка Київської області нацгвардійці виявили схрон окупантів - 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру.
Про це в Facebook повідомляє Національна гвардія України.
"Триває несення служби у звільнених населених пунктах Київської області, де окупанти залишили велику кількість зброї, боєприпасів, а також можлива робота диверсійно-розвідувальних груп. Зокрема, за цю добу під час несення служби в Королівці Київської області військовослужбовці Національної гвардії України виявили місце, де російські окупаційні війська створили склад з боєприпасами", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що на місці було знайдено близько 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру.
"Також патрулювання здійснюється в інших населених пунктах. Посилені заходи безпеки та комендантська година дадуть можливість значно убезпечити ці населені пункти та захистити наших громадян. Гвардійці й надалі нестимуть службу в тісній взаємодії з іншими правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює й евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
Вас також можуть зацікавити новини:
У Чорноморську Одеської області пролунав вибух
Українські війська відбили 7 ворожих атак на Донбасі
Пентагон підтвердив, що саме Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську