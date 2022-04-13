Ірина Верещук наголосила, що це пов’язано з небезпекою на маршрутах.

Сьогодні гуманітарні коридори для евакуації людей не відкриватимуть. Окупанти зривають евакуацію, блокують автобуси та порушують режим тиші.

Про це віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила у своєму Telegram.

"Щодо гуманітарних коридорів на 13 квітня 2022 року. На жаль, сьогодні ми їх не відкриваємо. У Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині вони порушують режим припинення вогню", - написала вона.

За словами Верещук, окупанти не тільки порушують норми міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях.

"Все це створює такий рівень небезпеки на маршрутах, що ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні. Але ми працюватимемо над тим, щоб гуманітарні коридори знову якнайшвидше відкрилися. Бережімо один одного та нашу Україну!", - написала вона.

Нагадаємо, 12 квітня з Маріуполя, окупованих населених пунктів Луганської та Запорізької областей гуманітарними коридорами було евакуйовано понад 2,6 тис. осіб.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що з 14 квітня "Укрзалізниця" продовжує запускати електрички. Вже озвучено ще один маршрут.

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