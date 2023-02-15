Там тривають цілодобові атаки, ситуація напружена, але зхисники України не дають ворогу досягнути поставлених цілей.

На сході в деяких штурмових загонах ПВК "Вагнер" та підрозділах 2 армійського корпусу окупантів втрати становлять до 80% особового складу.

"На сході триває наступ ворога. Цілодобові атаки. Ситуація напружена. Так, нашим важко. Ви самі бачите, яку війну веде РФ. Але наші бійці не дають ворогу досягнути поставлених цілей та завдають дуже серйозних втрат", - повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в Telegram.

За її даними, у ворога евакуація загиблих і поранених обмежена або не здійснюється взагалі.

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Маляр наголосила, що серед особового складу російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території України відзначається суттєве зниження рівня довіри до рішень командування російської армії щодо ведення бойових дій.

"Дедалі більше російських військовослужбовців усвідомлює, що їхні командири неадекватно оцінюють обстановку на полі бою, про що свідчить інтенсивне застосування так званих "загонів смертників" – підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових і санітарних втрат", - зазначила заступниця міністра оборони.

Вона розповіла, що тільки один начальний центр на території Ростовської області щотижнево відправляє близько 500 поспіхом навчених мобілізованих, більшість з яких проходять прискорений курс підготовки від 14 до 21 доби. За її словами, такі військовослужбовці, потрапляючи на фронт, не бажаючи виконувати роль "загонів смертників", вдаються до навмисного пошкодження бойової техніки, переважно двигунів, яка, не здійснивши жодного пострілу, з повним боєкомплектом відправляється на ремонтні бази.

Ситуація на фронті: останні новини

Згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, 15 лютого ворог продовжує наступати на п'ятьох напрямках. Противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для чого суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Підрозділи Сил оборони України за добу ліквідували майже 700 окупантів. Загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року по 15 лютого 2023 року орієнтовно становлять серед особового складу ‒ близько 139 тис. 770.