Проблема особливо актуальна в місцях бойових дій.

Луганщина перетворюється на один великий могильник для російських окупантів. Тіла вбитих ворогів стихійно ховаються на території регіону, а велику частину з них рашисти не забирають з поля бою. Це завдає значної шкоди екології.

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на особистій сторінці на Facebook: "У місцях боїв Луганщина перетворюється на великий російський могильник... Екологія на Луганщині порушена великою кількістю загиблих, які стихійно поховані. І рашистськими залишками, які ніхто і не збирається ховати. У зв'язку з цим вже є проблема з водою, яка заражена. Щодо ворожих трупів після деокупації — ми будемо збирати їх поки в рефрижератори, далі визначимося".

Гайдай також розповів про ситуацію в Білогорівці. Населений пункт повністю знищений: рашисти системно обстрілюють його і скидають авіабомби.

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Глава Луганської ОВА також торкнувся теми розмінування. За його словами, щоб прибрати вибухонебезпечні предмети з основних шляхів, території об'єктів критичної інфраструктури та житлових площ, знадобиться 10 років. А на розмінування всього регіону піде набагато більше часу.

Ситуація на Луганщині: остання інформація

За даними Гайдая, ВСУ обережно просуваються у напрямку до Сватового. Рашисти встигли стягнути резерви і організувати оборону. Тому українські захисники намагаються діяти акуратно.

Як повідомив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, окупанти зміцнюють захисні позиції у Сєвєродонецьку. Вони також проводять обшуки серед місцевого населення, іноді відвозять громадян у невідомому напрямку.

У Макіївці 6 листопада рашисти втратили 500 осіб особового складу. Забирати тіла ворог не поспішає, адже в такому випадку доведеться виплачувати компенсацію рідним ліквідованих окупантів.

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