Йдеться про деталі для ППО, систем зв'язку та іншого важливого обладнання.

У Калузькій області Росії цієї ночі було гучно - сили ППО відбивали атаку дронів на нафтобазу та завод "Тайфун".

У своєму Telegram-каналі очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко зазначив, що це підприємство входить до складу військово-промислового комплексу.

Зокрема, воно розробляє та виробляє радіоелектронну апаратуру - системи зв'язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання. Крім того, завод випускає компоненти для систем спостереження та наведення, що встановлюються на бойову техніку..

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"Завод виготовляє деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів. "Тайфун" також займається обслуговуванням і вдосконаленням техніки, що перебуває на озброєнні російських військ", - пише Коваленко.

Він додав, що підприємство виробляє електронні модулі та спеціалізоване обладнання, необхідне для інтеграції різних військових систем.

Війна в Україні - атаки на РФ

Україна продовжує регулярно завдавати по територію ворогу ударів.

Ввечері у вівторок, 19 листопада, у низці російських областей пролунали вибухи. Повідомлялось про "прильоти" на території декількох підприємств.

Вже вночі російська протиповітряна оборона нібито знищила 35 БПЛА над територією Брянської області, п'ять - над Смоленською, два - у небі Московської та по одному дрону над територіями Курської, Орловської та Ростовської областей.

А цієї ночі, за словами джерел, в результаті операції Головного управління розвідки Міноборони України цієї ночі було уражено об’єкт паливно-енергетичного комплексу в Калузькій області РФ.

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