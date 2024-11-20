У місті Коломна оголосили повітряну тривогу.

Міністерство оборони Росії заявило про масовану атаку дронів на російські області. Вони звітують про збиття 42 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Так, російська протиповітряна оборона нібито знищила 35 БПЛА над територією Брянської області, п'ять - над Смоленською, два - у небі Московської та по одному дрону над територіями Курської, Орловської та Ростовської областей.

Вночі про гучні вибухи та сирену писали в мережі мешканці міста Коломна, що у Московській області. За декілька годин вони повідомили про повторні звуки вибухів. Російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пише, що жителі Тверської області спостерігають проліт дронів просто у них "над головами".

Атака дронів на Росію

Нагадаємо, що ввечері губернатори Бєлгородської та Воронезької областей повідомили про "успішне" відбиття атаки безпілотних літальних апаратів.

Внаслідок атаки у місті Олексіївка пошкоджено виробничі приміщення одного з підприємств, інфраструктурний об'єкт і лінію електропередач. А на одному з промислових підприємств Кам'янського району почалася серйозна пожежа.

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