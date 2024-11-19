Росія опинилася під атакою безпілотників.

Ввечері у вівторок, 19 листопада, у низці російських областей чують вибухи. Повідомляється про "прильоти" на території декількох підприємств.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що протиповітряна оборона збила над Олексіївським округом декілька безпілотних літальних апаратів. У Олексіївці уламки пошкодили виробничі приміщення одного з підприємств, інфраструктурний об'єкт та лінію електропередач.

У мережі поширили відео, автор якого повідомляє про влучання у завод компанії ЕФКО, яка входить до трійки найбільших компаній російського агропромислового комплексу.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що понад п'ять дронів атакували промислове підприємство в Кам'янському районі, там почалася пожежа. Співробітників евакуювали, ніхто не постраждав.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, вночі Україна вдарила по арсеналу російського Міністерства оборонив Брянській області. Внаслідок атаки лунали вибухи, на місці удару почалася вторинна детонація.

В РФ заявили, що українська армія випустила по об'єкту в Брянській області шість американських ракет ATACMS. Російська протиповітряна оборона нібито збила п'ять з них, а ще одну пошкодила.

За даними Reuters, ЗСУ задіяли в атаці вісім балістичних ракет, росіянам вдалося перехопити лише дві з них.

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