Якщо атаки зараз не відбуваються, то окупанти накопичують певне озброєння, зазначають у ВМС ЗСУ.

Росіяни, судячи за все, розв'язували питання завантаження на ракетоносії ракет морського базування типу "Калібр" на кораблі-носії, з чим раніше були проблеми через перебазування бойових одиниць свого Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська (РФ). Про це в етері телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

"Виходячи з факту застосування надводних кораблів, можна зробити висновок, що окупанти вирішили проблему завантаження на борт "Калібрів". Дивно, що вони так довго до цього йшли. Тому що фактично системи, які дозволяють завантажувати ракети, не є чимось надзвичайно особливим", - сказав речник.

Він пояснив, що йдеться за спеціальні крани, які мають відповідати деяким технічним вимогам для того, щоб завантажити вказане озброєння на кораблі. За даними Плетенчука, окупанти ще раніше "навчилися завантажувати" ракети на субмарини, на які цей процес відбувається у горизонтальний спосіб.

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"Якщо надводні кораблі - трошки інше обладнання потрібне, завантажують вертикально. Дивно, що вони (росіяни - УНІАН) пів року не могли плавучий кран туди доставити... Зараз можна вважати, що цю проблему, ймовірніше за все, вони вирішили", - наголосив представник ВМС.

Наразі у Чорному морі на чергуванні немає носіїв "Калібрів" Чорноморського флоту РФ. Проте Плетенчук акцентував, що нехтувати сигналами повітряної тривоги не варто, тому що ворог постійно готується до атак, а також нині відбувається, ймовірно, накопичення ракет:

"Тому, що російське ВПК працює, так, якщо атаки не відбуваються прямо зараз, то озброєння накопичується. Тому можна сказати, що ворог постійно готується... Зараз у нього інша тактика - здебільшого застосовує дрони. Але це не означає, що ми можемо розслабитися та не чекати якихось інших способів впливу".

Також речника попросили прокоментувати візит до Одеси командувача ВМС Королівства Данія, контрадмірала Хенріка Рюберга. Сьогодні стало відомо, що він зустрівся з командувачем ВМС ЗС України віцеадміралом Олексієм Неїжпапою. Відомо, що під час зустрічі обговорювали посилення оборони України - проєкти, спрямовані на розвиток ракетних систем, надводних і підводних безпілотних комплексів, що мають стратегічне значення для протидії загрозам у морі.

Плетенчук сказав, що не може розголошувати деталі зустрічі, але додав, що подібні заходи відбуваються нерідко, хоча про них майже не повідомляється.

"Станом на зараз можемо констатувати, що ця взаємодія (з різними партнерами - УНІАН) ведеться за різними напрямками - це й підготовка особового складу, передача якихось матеріально-технічних засобів. Достатня кількість військових моряків, морських піхотинців проходять навчання за кордоном. Це й безпечніше та матеріальна база допомагає опанувати зразки, які нам передають партнери", - пояснив речник.

Ситуація в Чорному морі - останні новини

Раніше Дмитро Плетенчук розповів, що російські окупанти проводять комплексні заходи, щоб зберегти залишки свого Чорноморського флоту та захистити Кримський міст. Він наголосив, що у Чорному морі на чергування знаходиться підводний човен, який, швидше за все, виконує завдання з охорони пункту базування ЧФ РФ у Новоросійську.

Також речник ВМС ЗСУ заявив, що після паузи противник вивів у Чорне море субмарину з чотирма "Калібрами" на борту, проте до узбережжя Одещини та Миколаївщини ворог близько не підходить через технічні нюанси.

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