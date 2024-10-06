Російські загарбники тримають в акваторії Чорного моря сім своїх ракетоносіїв. Через це існує загроза нового російського обстрілу.

Про загрозу з моря у своєму Telegram-каналі повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. "У Чорному морі 7 ракетоносіїв, загальний залп 48 "Калібрів". Якось так", - написав він.

Братчук закликав українців зарядити гаджети на випадок, якщо окупанти завдадуть нового масованого удару по енергетичній інфраструктурі країни.

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