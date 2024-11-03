Загалом у складі ЧФ РФ залишається 8 ракетоносіїв - п’ять надводних кораблів та три субмарини.

Після паузи ворог вивів у Чорне море субмарину з чотирма "Калібрами" на борту, але до узбережжя Одещини та Миколаївщини він близько не підходить через технічні нюанси. За словами речника ВМС ЗСУ, капітана 3-го рангу Дмитра Плетенчука загалом Чорноморський флот РФ має на озброєнні "Калібри", загальний залп яких - понад півсотні ракет.

"Підводний човен здебільше перебуває у східній частині Чорного моря. Тому що завдання у нього, скоріш за все, охорона пункту базування "Новоросійськ". Якщо брати північну частину Чорного моря - від Криму, вище, ближче до нашого південного берега - Миколаївщини, Одещини – там в принципі глибина не дозволяє оперувати такими підводними човнами, які знаходяться на зброєнні Чорноморського флоту", - розповів Плетенчук в етері телемарафону.

Тому, за його словами, через технічні особливості субмарин ворог не може підійти впритул до узбережжя. Водночас надводні носії РФ на чергування у Чорне море противник виводити не наважується.

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За даними Плетенчука, загалом у складі ЧФ РФ залишається 8 ракетоносіїв (п’ять надводних кораблів та три субмарини), з яких щонайменше сім залишаються у строю. Речник розповів, що п’ять російських ракетоносіїв мають по вісім пускових установок, а три — по чотири. Сумарний залп кораблів - 52 "Калібри". Військовий нагадав, що наразі ефективність "Калібрів" не дуже висока, але вони досить небезпечні та нехтувати правила безпеки – не варте.

У ВМС ЗСУ розповіли, що у Чорному морі на чергуванні кілька днів відсутні будь-які кораблі противника. Не виключно, що це викликано технічними проблеми з підводними човнами.

Чорноморський флот РФ

Майже всі кораблі Чорноморського флоту РФ зараз ховаються у Новоросійську, але, наприклад, у Каспійському та Середземному морях є досить багато кораблів інших російських флотів. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, моря між собою з’єднуються каналами, тож теоретично окупанти можуть передислокувати ці одиниці до Азово-Чорноморського регіону.

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